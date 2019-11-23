كلف علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، بوضع جدول زمنى للانتهاء من مشروعات مدينة المنيا الجديدة، ومنها، أعمال تنفيذ ازدواج الطريق الصحراوى، واستكمال أعمال الرصف وتوسعة الطرق بالمدينة، بعد الانتهاء من توصيل شبكة الغاز الطبيعى، وتزامناً مع تطوير أعمال الزراعة، واستكمال البنية التحتية وتنفيذ شبكة الرى بالمدينة، ومشروعات المرافق، ومنها مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بطاقة (20 ألف م3/ يوم)، كمرحلة أولى، موجّهاً بضرورة سرعة تنفيذ أعمال المرحلة الثانية لمحطة تنقية مياه الشرب الدائمة بطاقة (50 ألف م3/ يوم).

وأشاد «عبدالعزيز»، خلال جولة تفقّدية بالمدينة، اليوم، بنسب الإنجاز بمشروع محطة معالجة الصرف الصحى، وأعمال الزراعة بالمدينة، والتى تشهد تطوراً ملحوظاً، مشدداً على ضرورة الانتهاء من أعمال تطوير الطرق لتتناسب مع المرحلة القادمة من عمر المدينة، فى إطار زيادة عوامل جذب الاستثمارات بالمدينة، والتى تشهد إقبالاً غير مسبوق من المستثمرين.

وتفقّد مساعد نائب رئيس الهيئة، عدداً من عمارات مشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة، واستمع إلى شرحٍ وافٍ حول المشروع، مؤكداً التواصل المستمر والمتابعة الدورية لمواقع العمل، وحفّز الشركات على استمرار العمل بكفاءة وجودة عالية، مطالباً بضرورة العمل على توفير عوامل الجذب للمواطنين بالمدينة، ومنها زيادة المشروعات الخدمية والترفيهية.

فى سياق آخر، وقّعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة المنارة العمرانية، عقد شراكة لإنشاء منتجع جرين لاند، بمنطقة جنوب الأحياء، بمدينة 6 أكتوبر، بتكلفة استثمارية تقدّر بـ1.3 مليار جنيه.