يعكف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على إعداد التقرير الثانى للحالة الإعلامية فى مصر، ومن المتوقع صدوره فى ديسمبر المقبل، ويختص بحالة الحريات خلال العام الماضى، كما يتضمّن نحو 5 أبواب بعد استحداث باب يتعلق بوسائل التواصل، لا سيما أن القانون رقم 180 لسنة 2018 منح المجلس سلطة على الصفحات التى يزيد عدد متابعيها على 5 آلاف شخص. وكان المجلس قد أصدر تقريره الأول مارس الماضى.

ويختص الباب الأول من التقرير بحالة الإعلام، ويتضمّن دراسة تشمل تحليل المضمون لمخالفات الصحف والشاشات والمواقع الإلكترونية ونسب انتشارها وطبيعتها، مقارنة بعام 2017، أما الباب الثانى فيتعلق بوسائل التواصل «فيس بوك وتوتير وإنستجرام»، ويشمل أبرز الوقائع والمخالفات التى رصدها المجلس فى هذا الخصوص والقرارات التى أصدرها، فضلاً عن عدد الصفحات التى طالب بإغلاقها، لاتهامها بنشر أخبار مفبركة وشائعات. ويتناول الباب الثالث تقريراً يختص بمدى التمتع بإعلام حر يضمن حرية الرأى والتعبير، ويتضمن دراسة عن النقد واتجاهاته فى جميع المطبوعات الورقية، بينما يتحدث الباب الرابع عن التقرير السنوى للجنة الشكاوى وتحليل مضمون اتجاهات تلك الشكاوى فى الصحف والمواقع الإلكترونية والشاشات، كما يتضمّن رصداً بعدد الشكاوى التى تلقتها اللجنة وتم التحقيق فيها، وبياناً بعدد التوصيات التى صدرت عنها، أو الشكاوى التى تقرّر حفظ التحقيق فيها.

ويتضمن الباب الخامس والأخير نشاط المجلس وقراراته وزياراته فى مختلف الأنشطة، وأبرزها إقرار لائحة الجزاءات والمعايير الإعلامية، وأكواد التغطية المتخصّصة، إضافة إلى معايير برامج التوك الشو والبرامج الطبية والدينية والرياضية، فضلاً عن تقرير حول نشاط اللجان المختلفة، ومنها لجنة الدراما، وما رصدته من مخالفات، لا سيما فى شهر رمضان الماضى، ولجنة التدريب وما نظمته من دورات، سواء للإعلاميين أو الصحفيين.