ينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمقر المجلس احتفالا بمناسبة مرور 30 عاما على توقيع وثيقة حقوق الطفل بالتعاون مع منظمة اليونيسف ووزارة العدل والمجلس القومي للأمومة والطفولة صباح الإثنين المقبل.

وذكر المجلس في بيان عنه اليوم أنّ الاحتفال يتضمن جلسة حوار مع نخبة من الصحفيين والإعلاميين من كتاب الأعمدة بالصحف القومية والحزبية والخاصة، ومعدي البرامج التوك شو المسائية بقنوات الهيئة الوطنية للإعلام والقنوات الخاصة، للمناقشة بشأن الوثيقة وآليات تفعيلها في مصر.

وأوضح المجلس أنّ الاحتفال يسعى لتقديم خلفية وافية للإعلام المصري وتفعيل دور الإعلام بكل أطيافه المرئي والمسموع والمطبوع، في دعم حقوق الطفل ونشر الوعي بشأن قانون الطفل وتقديم قضايا الطفل في قائمة الأولويات للمجتمع المصري.