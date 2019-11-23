قالت الفنانه هنا شيحة، إنها لم تكن تسعى للتمثيل، من أجل التمثيل أو الشهرة فقط، بينما كانت ترى فيما أبعد من ذلك، بسعيها وراء الأدوار الجادة والجديدة: "كنت عايزة أغير وأعمل حاجة مختلفة".

وأضافت "شيحة"، خلال استضافتها ببرنامج "أون ست"، المذاع على فضائية "ON E"، أن أدوارها في مسلسل "شارع عبدالعزيز"، نجح في تغيير مهام عملها من الفتاة الهادئة، إلى ابنة المنطقة الشعبية: "شارع عبدالعزيز كان الباب الأولاني للاتجاه ده"، موضحة، أن دورها في مسلسل "طرف ثالث"، أثرى مسيرتها الفنية بالعديد من المواقف غير المألوفة بالنسبة لها: "طرف ثالث كان شخصيتي فيه بنت من حارة وعلشان الدور ده نزلت درب البرابرة، وعرفت البنات أزاي بيتكلموا وازاي بيلبسوا وكل دة".

وأكدت، أن دورها في مسلسل "الطوفان"، أثر على شخصيتها كثيرًا، بسبب تقمصها لذلك الدور بشكل حقيقي: "الدور دة تعبني نفسيا وأخر جزء كان متعب جدا".