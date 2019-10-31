قال الفنان محيي إسماعيل، إنه سعيد بسبب إطلاق الجماهير عليه لقب "قيصر السينما العربية"، مشيرًا إلى أنه اختار كل أعماله الفنية بدقة.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "حديث المساء"، عبر شاشة "MBC مصر": "لم أخطئ إطلاقًا في اختياراتي الفنية، وأعتبر نفسي فنانا ملتزما، لأن أعمالي كلها تناقش قضايا إنسانية واجتماعية ولها قيمة، ولم أخدش الحس البشري، أنا قدمت أعمال عظيمة في تاريخ السينما.. عمري ما قلت جمل إباحية، ولو موجودة في السيناريو أشيلها".

وتابع، أنه سعيد بالتفاعل الكبير من الشباب مع الكوميكس الخاص به، والذي ظهر على منصات التواصل الاجتماعي "سوشيال ميديا"، في الفترة الأخيرة: "بدأوا يقربوا للفن الملتزم المحترم، أنا بحفر في الصخر طول عمري بقالي 50 سنة عشان أوصل لده، والنتيجة جت في الآخر".