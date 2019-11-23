قال الدكتور وليد جاب الله، أستاذ الاقتصاد والاستثمار، إن القارة الأفريقية، لديها الكثير من مشروعات الإصلاح الاقتصادي المشابهة للبرنامج المصري، مؤكدًا اتخاذ كثير من الدول إجراءات الإصلاح خلال الفترة الماضية: "التشريعات اللي صدرت في مصر وأفريقيا، هي تشريعات لها فلسفة ثابتة، بقوانين متغيرة".

وأضاف "جاب الله"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن المرونة التشريعية من شأنها تحقيق أكبر قدر من الموائمة، لتنفيذ المخططات الاستراتيجية في أفريقيا، موضحًا أن مصر صنعت مناطق لوجيستية في أفريقيا، للنفاذ للأسواق الأفريقية، مع وجود تحول رقمي أفريقي، من أجل الاندماج مع دول العالم.

وأكد، أن مؤتمر "استثمر في أفريقيا"، جمع رجال الأعمال بصانعي القرار، لإدارة حوار بناء، يعود بالخير على مصر والقارة الأفريقية.