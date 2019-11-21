كشفت قيادة عمليات بغداد، اليوم، عن اعتقال 5 مندسين بين المتظاهرين المطالبين بتحسين الأوضاع المعيشية في العراق.

وقالت، في بيان لها أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على خمسة من العناصر المندسة أجت عملية إحراق للمحلات التجارية في شارع النهر الواقع وسط العاصمة العراقية بغداد.

وأشارت "عمليات بغداد"، إلى أن الأشخاص اعتقلوا أثناء محاولتهم الوصول لاستهداف أحد المنشأت الحيوية الهامة في البلاد، مؤكدة اتخاذ كل الإجراءات القضائية بحقهم حتى ينالوا جزاءهم، وفق أحكام القانون العراقي.

و أعلنت السلطات العراقية، اليوم، رفع الحظر عن مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى استخدام تلك المواقع دون الحاجة إلى برامج كسر الحظر، وذكرت قناة "السومرية" العراقية أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي رحبوا برفع الحظر، الذي بدأ تزامنا مع انطلاق المظاهرات الأخيرة في البلاد.

وكانت وزارة الاتصالات العراقية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، حصولها على موافقات رسمية برفع الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي نهائيًا.

وكانت الحكومة العراقية ومنذ انطلاق المظاهرات قررت حجب مواقع التواصل الرئيسية المستخدمة في العراق، وأبرزها "فيسبوك"، و"تويتر"، و"انستجرام"، و"تليجرام"، و"واتساب"، بعدما أعادت خدمة الإنترنت، فيما أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أن السلطات مرغمة أحيانًا لتقييد الإنترنت عندما ترى أنه يُستخدم لترويج للعنف والكراهية.

ودعا العراق، دول الاتحاد الأوربي إلى الاستثمار ودعم القطاع الخاص لتوفير فرص عمل لشريحة الشباب، وذكرت وزارة الخارجية العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية اليوم - أن سفير العراق لدى بروكسل صادق الركابي التقى فريق الخبراء المعني بقضايا الشرق الأوسط والخليج في مجلس الاتحاد الأوروبي، واستعرض العلاقات بين الجانبين.

وأضافت الوزارة العراقية، أن "الركابي" استعرض أيضًا الإجراءات التي يقوم بها الجانبان لتفعيل اتفاق الشراكة والتعاون عبر العمل على عقد اجتماعات اللجان الثلاث المنبثقة عن الاتفاق في مطلع العام المقبل، يسبقها عقد اجتماع الحوار السياسي بين وكيل الوزارة الأقدم والأمين العام لإدارة العمل الخارجي الأوروبي.

وأشار الركابي، إلى مواقف العراق المُتوازنة من الأوضاع والتوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط والعالم بشكل عام، وتأثيرها في العراق، داعيا الاتحاد الأوربي إلى أخذ دوره في تهدئة الأوضاع بالمنطقة، ودعم العراق في مجال إعادة الإعمار، مشيرا إلى أن عدم استقرار العراق سياسيا وأمنيا من شأنه أن يُلقي بظلاله على أوروبا.