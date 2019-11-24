ارتدى لاعبو المنتخب المصري الأوليمبي لكرة القدم قناع سيلفادور دالي الشهير، أثناء دخولهم استاد القاهرة الدولي، للمشاركة في المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا للمنتخبات أقل من 23 عاما

وتداول مقطع فيديو لرواد مواقع التواصل الاجتماعي أثناء دخول لاعبي المنتخب على أنغام أغنية "بيلا تشاو بيلا تشاو" وهي النسخة العربية الرسمية للأغنية الشهيرة للمسلسل.

أغنية "بيلا تشاو" غناء المطربة اللبنانية شيراز وحققت مايقرب من ٧ ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وقامت شيراز بإعادة نشر فيديو دخول المنتخب بأقنعة سيلفادور دالي الشهير على نغمات "بيلا تشاو" وهنأت المنتخب بالفوز ببطولة أفريقيا وعلقت "مبروك منتخب بيلا تشاو"

https://www.instagram.com/p/B5NIJH6ngWs/?igshid=3yemx5kdoeks