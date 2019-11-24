علق الإعلامي عمرو أديب، على الخبر الذي نشرته جريدة التايمز البريطانية، بعد حكم إحدى المحاكم البريطانية لصالح موظفة سابقة في سفارة الدوحة تحرش بها دبلوماسيون قطريون.

وقال أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر": "السفير القطري عرض على ست عندها 54 سنة وأما رفضت وقالتله أنا عندي بنت عندها 19 سنة ومش بتاعة الكلام دا قالها لو مش عايزه أنتي هاتي بنتك".

وأضاف أديب: "اللي حصل دا فضيحة جنسية بجلاجل، ودول معندهمش غير لغة القانون والست أثبتت للمحكمة كل اللي قالته".

وتابع: "وقالها إعمليلنا حفلات وهاتيلنا بنات"، مضيفا: "هي دي الصفوة الدبلوماسية القطرية، وللأسف بيسيئوا لكل العرب".