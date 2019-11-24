موعد مباراة الهلال وأوراوا في نهائي أبطال أسيا والقنوات الناقلة لها

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي ضيفًا ثقيلًا على نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني، في المباراة التي تجمع بينهما ظهر اليوم، في إطار مواجهة الإياب في نهائي دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الهلال وأوراوا

تنطلق مباراة الهلال ضد أوراوا في تمام الثانية عشر ظهر اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، والواحدة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والثانية مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا

تقام مباراة الهلال ضد أوراوا على ملعب "سايتاما 2002"، معقل الفريق الياباني، ويمكنك مشاهدة المباراة حصريا فور إنطلاقها، عبر قناة 1 beIN SPORTS HD، بتعليق عصام الشوالي.

الثأر من خسارة نهائي 2017

يتطلع نادي الهلال السعودي لتحقيق الفوز أو الخروج بنتيجة التعادل، لإنتزاع لقب دوري أبطال آسيا، والثأر من خسارته أمام نادر أوراوا، بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ضمن منافسات المباراة النهائية للبطولة الآسيوية لعام 2017.

نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين

يدخل نادي الهلال السعودي المباراة بمعنويات مرتفعة عقب تغلبه في مباراة الذهاب، بهدف دون رد، سجله البيروفي أندري كاريلو، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد "جامعة الملك سعود".