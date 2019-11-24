طرحت مديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، 200 وظيفة في القطاع الخاص لشباب المحافظة.

وقال أحمد طليب، مدير مديرية القوى العاملة والهجرة بالوادي الجديد، إنه جرى طرح الوظائف في فندق خاص بمركز الخارجة، وشركات استثمار زراعي بمنطقة شرق العوينات، وشركة مقاولات خاصة، ومصانع التمور بمدينة الخارجة.

وأضاف طليب، في بيان اليوم، أن الأجور تبدأ من 50: 100 جنيه في اليوم الواحد، بالإضافة إلى توفير أماكن للإقامة والمواصلات بالنسبة لشركات الاستثمار في منطقة شرق العوينات، وتتلقى المديرية مكاتب التشغيل بمركزي الخارجة والداخلة طلبات الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف.