وجه الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، رسائل إلى نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، رئيس مجلس الشيوخ مايك بنس، ورئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لإبلاغهم قرار البرلمان العربي الذي جرى التصويت عليه بالإجماع في جلسة البرلمان العربي، التي عقدت بمدينة القاهرة بتاريخ 31 أكتوبر 2019، بشأن طلب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والمذكرة القانونية المُلحقة بالقرار والتي تُثبت بالأسانيد القانونية أحقية السودان في رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أنه استند في قراره إلى الجهود والمبادرات التي بذلها السودان على كل المستويات العربية والإقليمية والدولية في مجالات مكافحة الإرهاب ورعاية السلام، وتنفيذ السودان لكل التزاماته في خطة المسارات الخمسة المتفق عليها مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مكافحة الإرهاب، ودعم عملية السلام في دولة جنوب السودان، وتعزيز حقوق الإنسان، وتقديم المساعدات الإنسانية ومعالجة الأوضاع في مناطق النزاعات والمناطق المحتاجة في السودان، وتحقيق السودان متطلبات الملفات الثلاثة حول الجولة الثانية من الحوار الأمريكي - السوداني بشأن حقوق الإنسان، وتعزيز الحريات الدينية لغير المسلمين.

وطلب رئيس البرلمان العربي في رسائله الولايات المتحدة الأمريكية برفع اسم السودان من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، استنادا إلى الحجج والأسانيد القانونية الواردة بالمذكرة القانونية المرفقة بالقرار، منوها بالتغيير السياسي الذي شهدته جمهورية السودان تلبيةً لإرادة الشعب السوداني، والذي يدعم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.