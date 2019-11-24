قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن إيران تنتهج رؤية ظلامية وإن ممارساتها في المنطقة تعيق الأمن والاستقرار، محملا، خلال مشاركته في جلسة "الدبلوماسية الدفاعية والاستقرار الإقليمي" بـ"حوار المنامة" وفقا لوكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا"، إيران مسؤولية الهجوم على منشآت شركة "أرامكو" النفطية في بقيق وخريص، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ويشهد الخليج، منذ مايو الماضي، سلسلة هجمات غامضة ضد ناقلات نفط، بينما تعرّضت منشآت شركة أرامكو النفطيّة لضربات بالصواريخ والطائرات المسيّرة في 14 سبتمبر الماضي، واتّهمت واشنطن والرياض طهران باستهداف السفن بألغام وحمّلتها مسؤوليّة الهجوم على أرامكو، وهو ما نفته بشدّة، والعلاقات مقطوعة بين إيران والسعودية منذ مهاجمة سفارة المملكة في طهران بداية 2016، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".

الجبير: لا نريد حربا.. لكن إيران بحاجة إلى محاسبة

وأوضح الجبير: "إننا لا نريد حربا، لكن إيران بحاجة إلى محاسبة"، محذرا من محاولة استرضاء إيران من خلال الحوار، وشدد الجبير على ضرورة أن تتخلى إيران عن سلوكها الظلامي واحترام سيادة الدول والقانون الدولي، مؤكدا أنها دولة تحريضية تهدد النظام الدولي، وأن مفتاح الاستقرار هو الردع والتصميم الثابت من جانب المجتمع الدولي على ضرورة مواجهة النهج الظلامي الإيراني وتشديد العقوبات عليها.

وتنظم وزارة الخارجية البحرينية "مؤتمر حوار المنامة" في دورته الـ 15 بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، ويشارك فيه عدد من رؤساء الأجهزة الأمنية، ورجال الأعمال، والشخصيات الدولية، والاقتصاديين، والسياسيين، والمفكرين الاستراتيجيين من دول العالم، لتبادل وجهات النظر إزاء أهم التحديات.