قرر مجلس إدارة النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، بالاجماع، اختيار نقيب الفلاحين بالشرقية محمد عبدالستار، نقيبا عاما للفلاحين الزراعيين على مستوى الجمهورية.

وعقب اختياره نقيبا عاما للفلاحين، قال عبدالستار، إنه سيعمل على تقديم رؤية تنموية لتنشيط عمل النقابة، وتقديم المزيد من الخدمات للأعضاء بكل محافظات الجمهورية، كما سيخاطب مجلس النواب لعقد جلسه استماع خاصة مع لجنة الزراعة والري لعرض مطالب الفلاحين،ودعم الفلاح المصرى خلال الفترة المقبلة.

وأضاف النقيب العام للفلاحين الزراعيين، خلال كلمته باجتماع الجمعية العمومية الذى عقدت بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، أنه سيعمل على التواصل مع الجهات الحكومية المتمثلة في وزارات "الزراعة، والتموين، والري، والبيئة"، لحل الأزمات التي تواجه الفلاحين بجميع المحافظات، مشيرا إلى أن مجلس النقابة ناقش في اجتماعه الأخير عددا من القضايا التى تهم المزارعين.

وأوضح "عبدالستار"، أن النقابة ستعمل أيضا على مساعدة الفلاحين على تسويق منتجاتهم الزراعية؛ حيث يجد أغلب المزارعين مشكلة في التسويق للمنتجات الزراعية مع تقليل عدد الوسطاء التجاريين الذين يجنون معظم الأرباح، لافتا إلى أنه سيعمل على لم شمل الفلاحين وتوحيد كلمتهم وإدراجهم تحت كيان واحد هو النقابة العامة للفلاحين الزراعيين المشهرة برقم 61 لسنة 2014، باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للفلاح الوقت الحالي.