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ضبط 400 كيلو جبن وزبدة فاسدة في المحلة الكبرى

ضبط 400 كيلو جبن وزبدة فاسدة في المحلة الكبرى

"العدل" تفتتح مبنى ملحق محكمة استئناف الإسكندرية بحي سموحة

"العدل" تفتتح مبنى ملحق محكمة استئناف الإسكندرية بحي سموحة

"الزراعة" تضبط 99 طن سمك ماكريل فاسد بالحوامدية

"الزراعة" تضبط 99 طن سمك ماكريل فاسد بالحوامدية

نائب رئيس جامعة الأزهر يحث الشباب على تنمية مهاراتهم لمواجهة سوق العمل

نائب رئيس جامعة الأزهر يحث الشباب على تنمية مهاراتهم لمواجهة سوق العمل

رئيس تيار الحكمة العراقي يدعو لمحاسبة رؤوس الفساد ومحاكمتهم علنيا

رئيس تيار الحكمة العراقي يدعو لمحاسبة رؤوس الفساد ومحاكمتهم علنيا

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مصر تؤكد قدرة دول المنطقة على تجاوز التحديات لبناء مستقبل أفضل

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