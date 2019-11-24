لقي شخص بإحدى قرى مركز الباجور بمحافظة المنوفية، مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء عمل وصلة كهرباء بالمنزل، ما أدى إلى وفاته.

تلقى اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقيه بلاغا من مستشفى الباجور العام باستقبالها "ا. س. ف."، 21 عاما، مؤهل متوسط، مقيم بدائرة المركز مصاباً بتوقف عضلة القلب، إدعاء صعق كهربائي، وتوفى عقب وصوله.

بالانتقال الفوري والفحص وسؤال شقيقه "محمود"، 32 عاما، طبيب بمركز المنصورة للكلى، مقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء قيام شقيقه بعمل وصلة كهرباء بالمنزل، صعقه التيار الكهربائي، ما أدى إلى إصابته ووفاته.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة.