وقعت المهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقد مشروع توسيع محطة محولات توشكى (2) القائمة، وذلك مع شركة السويدي D&T.

أوضحت مشالي، أن العقد يتضمن تنفيذ توسيع محطة محولات توشكى (2) القائمة بمهمات جهد 500 ك.ف، من النوع المعزول بالغاز GIS و(2) محول سعة 750م.ف.أ و(4) ممانعات حثية سعة 100م.فار اللازمة لربط محطة محولات توشكى (2) بمحطة محولات بنبان (3) مع الخلايا اللازمة لتركيب الممانعات.

وأكدت مشالي، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت بسرعة إنهاء إجراءات الطرح والتعاقد وفي وقت قياسي لتنفيذ المشروع.

وأضافت أن القيمة الإجمالية للعقد تبلغ حوالي 696 مليون جنيه مصري يتم تمويلها من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالي (12) شهراً من تاريخ توقيع العقد.

وتأتي تلك الجهود تأكيداً للجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكة نقل الكهرباء على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة للمواطنين.