"الزراعة" تبحث موقف الشركات العاملة في توشكى وشرق العوينات

ابو ستيت يترأس اجتماعا مع عدد من الوزراء لبحث موقف الشركات العاملة في توشكى وشرق العوينات

اجتمع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، برئاسة الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء محمد حلمي مدير الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وممثل عن القوات المسلحة.

وقال أبوستيت إنّ مجلس إدارة الهيئة اتخذ اللازم وراجع موقف الشركات العاملة في توشكى، للتأكد من تنفيذ عمليات التنمية في توشكى وشرق العوينات.

ولفت وزير الزراعة إلى أنّ الاجتماع انتهى إلى الموافقة على اعتماد بروتوكول التعاون مع محافظة قنا، لحصر وربط أراضي طرح النهر الواقعة في نطاق المحافظة، على أنّ يتم تجديد البروتوكول سنويا، فضلا عن الموافقة على تجديد عقود المنتفعين للمساحات المستغلة حول بحيرة السد العالي.