توصلت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية التي جرت تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في واقعة "جثة المريوطية"، عن أن الجثة لشخص ادعى أنه "معالج روحاني"، وتعرف على المتهمة الرئيسية بحجة علاج ابنها العاجز عن النطق ويبلغ من العمر 7 سنوات، وعقب تردده عليها نشبت بينهما علاقة جنسية، واستمر في معاشرتها معاشرة الأزواج لمدة عامين.

وأوضحت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، عن أن المتهمة الرئيسية حاولت إنهاء تلك العلاقة فهددها المجنى عليه بفضحها أمام أسرتها، ما دفعها للاستعانة بخطيب "أختها"، وتخلصا منه بعد أن استدرجته بحجة إقامة علاقة معه، وذبحاه وسددا له عدة طعنات في مختلف أنحاء جسده.

وأوضحت تحريات وتحقيقات المباحث التي بمعرفة العقيد أسامة عبدالفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم، والمقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، إلى أنهما عقب ارتكاب الواقعة، لفّا الاثنان الجثة في أكياس بلاستكية، وحاولا التخلص منها في الترعة، إلا أن الأهالي شاهدوهما وتحفظوا عليهم حتى وصلت القوات.