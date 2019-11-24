أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة عبر موقعها الرسمي، عن فتح باب الاشتراك في المسابقة الأدبية المركزية لعام 2019/2020 دورة الأديب الراحل فؤاد حجازي، للأدباء والكتَّاب والباحثين والموهوبين من الأجيال الجديدة.

أولًا: مجالات المسابقة

الرواية.

المجموعة القصصية.

ديوان شعر الفصحى.

ديوان شعر العامية.

الدراسات النقدية أدب الطفل (القصة القصيرة).

شروط المسابقة

الرواية:

ألَا يقل عدد صفحات الرواية عن 70 صفحة (4 A) منسوخة على الكمبيوتر، فونت (14).

المجموعة القصصية:

أن تكتب القصص باللغة العربية الفصحى.

ألاّ يقل عدد القصص في العمل المقدم إلى المسابقة عن خمس عشرة قصة قصيرة في حدود 70 صفحة (4 A) مطبوعة على برنامج ورد، فونت (14) (250 كلمة تقريباً في الصفحة).

ديوان شعـر الفصحى:

ألاّ يقل عدد قصائد الديوان عن 15 قصيدة، أو في حدود (70) صفحة (4 A) منسوخة على الكمبيوتر، فونت (14).

ديوان شعر العامية:

ألاّ يقل عدد قصائد الديوان عن 15 قصيدة، أو في حدود (70) صفحة (4 A) منسوخة على الكمبيوتر، فونت (14).

الدراسات النقدية:

أن تكون الدراسة مكتوبة باللغة العربية الفصحى.

يكتب المتسابق دراسة نقدية حول أحد الموضوعات الآتية:

دلالات المكان والزمان في روايات فؤاد حجازي. استعادة التاريخ عبر قصص فؤاد حجازي. أنماط الشخصية النسائية في روايات فؤاد حجازي. وثائقية السرد ووقائع أدب الحرب في أدب فؤاد حجازي. أدب المقاومة في الإبداع السردي عند فؤاد حجازي.

ويشترط في الدراسة النقدية ما يلي:

أن تكون مكتوبة باللغة العربية الفصحى

أن يلتزم الباحث بأصول البحث العلمي.

ألا يقل عدد صفحات الدراسة عن مئة صفحة من مقاس (A4) فونت (14).

ألا يزيد سن المتسابق على 40 عامًا عند بداية الإعلان عن المسابقة.

أدب الطفل «القصة القصيرة»:

أن يكون العمل المقدم للمسابقة موجهاً إلى الأطفال من سن 6 سنوات إلى 18 سنة

أن تكتب القصص باللغة العربية الفصحى.

تراعى الشروط العلمية في الشريحة العمرية المتوجه إليها.

ألاّ يقل عدد القصص في العمل المقدم إلى المسابقة عن 15 قصة قصيرة.

ألا يزيد سن المتسابق على أربعين عامًا، عند بداية الإعلان عن المسابقة.

ثانيًا: الشـروط العامة

أن يكون المتسابق مصري الجنسية.

ألاّ يزيد سن المتسابق في مجالات الإبداع (الراوية، القصة القصيرة، شعر الفصحى، شعر العامية) عن 35 عامًا.

ألاّ يكون المتسابق قد فاز بأية جائزة في المسابقتين الأخيرتين اللتين نظمتهما الهيئة العامة لقصور الثقافة (2017/2018 ــ 2018/2019م)

ألا يكون المتسابق قد فاز عن العمل المقدّم إلى المسابقة بأية جائزة من أي جهة أخرى من قبل.

ألا يكتب المتسابق اسمه أو أي بيانات شخصية على العمل المقدم إلى المسابقة.

يراجع المتسابق العمل المتقدم به مراجعة نحوية ولغوية وإملائية.

لا يحق للمتسابق الاشتراك في أكثر من مجال من مجالات المسابقة.

لا يحق للمتسابق المطالبة باسترداد العمل المقدم إلى المسابقة سواء فاز، أم لم يفز.

طريقة التقدم للمسابقة

تقدم جميع الأعمال من 3 نسخ مكتوبة بالكمبيوتر، مع نسخة إلكترونية على اسطوانة (CD)، وتستبعد الأعمال المكتوبة بخط غير واضح، وكذا الأعمال المدون على أي من صفحاتها اسم المتسابق أو بياناته الشخصية، أو غير الملتزمة بموضع المسابقة النقدي في الدراسات النقدية.

يتقدم المتسابق بعمله إلى الفروع الثقافية التابعة لمكان إقامته أو عمله، أو إلى الإدارة العامة للثقافة العامة بالهيئة في: 16 (أ) شارع أمين سامي ـ عمارات العرائس ـ مبنى (ب) ـ الدور السابع ـ القاهرة، ويحرر استمارة على النموذج المعد لذلك بالإدارة.

يقدم المتسابق إقرارًا بأنه لم يسبق له تقديم عمله إلى أي مسابقة أخرى، ولم يتعاقد عليه مع أي جهة للنشر، وأنه يتحمل جميع التبعات الأدبية والقانونية إذا ثبت أن العمل مأخوذ عن الغير، ويوقع على هذا الإقرار أمام الموظف المسئول بالفرع الثقافي أو بالإدارة المختصة

يقدم المتسابق سيرة ذاتية تتضمن بيانته: تاريخ ومحل الميلاد، وجهة العمل، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، أعماله المنشورة، مكان وتاريخ النشر، الجوائز التي حصل عليها.

يقدم المتسابق صورة الرقم القومي على الوجهين، مع ضرورة إحضار الأصل للاطلاع عليها، وصورة شخصية حديثة

يستمر تلقى الأعمال حتى آخر ديسمبر 2019.

جوائز المسابقة