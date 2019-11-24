أعلنت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الرسمي مواعيد مقابلة المرشحين للاختبار أمام لجنة الاستماع المشتركة بين وزارة الأوقاف المصرية والهيئة الوطنية للإعلام، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للإعلام.

وذكرت وزارة الأوقاف، في بيان لها، مواعيد مقابلة المرشحين للاختبار أمام لجنة الاستماع المشتركة بين وزارة الأوقاف المصرية والهيئة الوطنية للإعلام من المتقدمين لمسابقة الأصوات الحسنة.

وبينت أنه جرى اختبار المجموعة الأولى يوم السبت الموافق 23 أكتوبر 2019، وجرى تعديل مواعيد اختبارات المجموعة الثانية والثالثة، وذلك بجامع عمرو بن العاص الساعة العاشرة صباحا.