أدان رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، اليوم، اعتراف إيران بتمثيل ميليشيا الحوثي لديها، وتسليمها مقر البعثة الدبلوماسية للجمهورية اليمنية في طهران والمباني التابعة لها وأموالها وممتلكاتها.

واعتبر الطروانة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"- هذه الخطوة سابقة خطيرة وانتهاكا واضحا لمبادئ العلاقات الدبلوماسية، ولن تسهم إلا في زيادة التوتر في المنطقة وإفشال كافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى التوصل لتسوية تعيد الأمن والاستقرار إلى اليمن الشقيق.

وأعرب الطراونة، عن دعمه المطلق لجميع الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية الشرعية؛ للحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، فضلا عن علاقاته الدبلوماسية الدولية.

وأكد الطراونة الحاجة الملحة للتوصل إلى تسوية سياسية يشارك فيها جميع الأطراف في إطار حوار وطني لحل الخلافات داخليا، ومعالجة جميع القضايا الداخلية في اليمن دون تدخلات خارجية لا تسهم في خدمة اليمن وسيادته واستقراره.