عثرت أجهزة الانقاذ على جثث 7 مهاجرين بينهم 5 نساء، بعد انقلاب قاربهم قبالة ساحل جزيرة لامبيدوسا الايطالية، بحسب ما أفاد حرس السواحل الأحد.

وانتشل قارب دورية جثث 3 من النساء بينما عثر عمال الجمارك على جثتي امرأتين أخريين على الشاطئ بعد انقلاب القارب الذي كان يحمل نحو 150 شخصا السبت، بحسب حرس السواحل.

وعثر على جثتين آخريين السبت على شاطئ كالا جاليرا على الجانب الجنوبي من الجزيرة.

وذكر ناجون في وقت متأخر اليوم السبت، أن 20 شخصا فقدوا.

وكان حرس السواحل قالوا إنهم أنقذوا نحو 150 شخصا بعد انقلاب قاربهم على بعد نحو 1.8 كلم من الشاطئ.

وذكر حرس السواحل أن عمليات الانقاذ كانت معقدة بسبب ارتفاع الأمواج "وكذلك بسبب العدد الكبير من الأشخاص الذين سقطوا في الماء في الوقت نفسه".

ونقل الإعلام الايطالي عن رجل آريتري وآخر ليبي قولهما إنهما فقدا زوجتيهما.

وأعلن المدعي العام في ميناء أجريغينتو الصقلي فتح تحقيق في الحادث.

ودعت منظمة "الأذرع المفتوحة" الإسبانية غير الحكومية الدول الأوروبية إلى السماح بنزول المهاجرين "فورا" في ميناء آمن لآن الوضع "حرج".

وأضافت: "نواصل المطالبة باحترام حقوق الناس بموجب المواثيق الدولية والقانون البحري".