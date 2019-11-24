عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماعا موسعا، اليوم، مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى ونوابهم وسكرتيري الوحدات المحلية ورؤساء الأحياء.

حضر الاجتماع اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، واللواء جمال عبدالرشيد، السكرتير العام المساعد، ورجب معيزة، مدير عام الشئون المالية والإدارية ومديري إدارتي المتابعة والتفتيش المالي والإداري.

شددت المحافظ في مستهل الاجتماع على الارتقاء بمستوى النظافة العامة بشوارع المدن والقرى ورفع تجمعات القمامة أولا بأول، والالتزام بنقلها لمصنع أبوجريدة، لتدوير القمامة، مؤكدة تحصيل رسوم النظافة والمتأخرات ورفع كفاءة الطرق وكذلك الالتزام بتنفيذ كل الأعمال المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحاليّ، ورفع كل صور الإشغالات والمخالفات والتعديات على الطريق العام.

ووجهت المحافظ بالتواجد المستمر بالشارع، للتأكد من تنفيذ كل الأعمال على الوجه الأكمل، والتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري، لتطهير الترع والمصارف ورفع ناتج التطهير حفاظا على البيئة وصحة المواطنين، كما أكدت المحافظ أهمية حث المواطنين وتوعيتهم بسرعة تقديم المستندات المطلوبة للتصالح فى بعض مخالفات البناء وفقا لأحكام القانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية قبل انتهاء المهلة المحددة قانونا خلال ستة أشهر والتى بدأت منذ يوليو الماضي.

وأكدت تقييم سكرتيري ونائبي رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ورؤساء الوحدات القروية والأحياء بصفة دورية وفقا للأعمال، التي تتم بالأماكن، التي تقع تحت مسئوليتهم، مضيفة أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة لمن يثبت تراخيه في أداء مهام عمله.