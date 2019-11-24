ضبط 25 قطعة أثرية في منزل عاطل بأسيوط

ألقى ضباط مباحث شرطة السياحة والآثار بأسيوط، القبض على عاطل بحوزته 25 قطعة يشتبه في أثريتها، عثر عليها نتيجة أعمال تنقيب عن الآثار بمنزله بدرب الحمارة بالقوصية في محافظة أسيوط.

كانت قد وردت معلومات لضباط مباحث السياحة والآثار بأسيوط أكدتها التحريات مفادها قيام "حسن.ص.ت"، 42 سنة مقيم بدرب الحمارة التابعة لمركز القوصية بأعمال التنقيب عن الآثار بمنزله وحيازته عدد من القطع الأثرية داخل مسكنه.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية من شرطة مباحث الآثار بسوهاج، برئاسة وبمشاركة قسم مباحث الآثار بأسيوط، بالتنسيق ومباحث مركز شرطة القوصية، وتمت مداهمة مسكن المتحري وضبطه وبتفتيش المنزل عثر على حفرة دائرية الشكل وبعمق 5 أمتار وبعرض 1 ونصف متر تنتهي بسردابين من الناحية الغربية ومن الناحية القبلية.

بمواجهته بما أسفرت عنه عملية الضبط والتحري، اعترف بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرير المحضر رقم 6975 إدارى مركز القوصية، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.