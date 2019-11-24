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"اشتروا ملوخية وأكلوا بتاو".. وفد سياحي ألماني يزور المنيا

"اشتروا ملوخية وأكلوا بتاو".. وفد سياحي ألماني يزور المنيا

القبض على 5 في واقعة التنقيب عن الآثار بطنطا

القبض على 5 في واقعة التنقيب عن الآثار بطنطا

تأجيل محاكمة المتهم بقتل "شهيدة الشرف" بالمنوفية لـ1 ديسمبر

تأجيل محاكمة المتهم بقتل "شهيدة الشرف" بالمنوفية لـ1 ديسمبر

آندرويد أو آيفون.. مزايا موجودة في هاتفك قد لا تعرفها

آندرويد أو آيفون.. مزايا موجودة في هاتفك قد لا تعرفها

محافظ المنوفية يتفقد مصنع التغذية المدرسية في قويسنا

محافظ المنوفية يتفقد مصنع التغذية المدرسية في قويسنا

ضبط 25 قطعة أثرية في منزل عاطل بأسيوط

ضبط 25 قطعة أثرية في منزل عاطل بأسيوط

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"بتتمنى الموت".. كيف ننقذ طفلة الفرارجي قاتل والدتها؟

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تعرف على نصائح "القومي للتطعيمات" للمواطنين لتجنب الإنفلونزا

اللي في الشكاره دا مين؟.. لحظة ضبط الأهالي لمتهمي واقعة جثة المريوطية

اللي في الشكاره دا مين؟.. لحظة ضبط الأهالي لمتهمي واقعة جثة المريوطية

حكاية سيدة أنقذتها الكاميرا من الاعتداء بـ هرم سيتي.. والأمن: 6 أكتوبر مش كلها دعارة

حكاية سيدة أنقذتها الكاميرا من الاعتداء بـ هرم سيتي.. والأمن: 6 أكتوبر مش كلها دعارة

"الأرصاد" تنصح باستخدامها.. أسعار الكمامات وبدائلها للحماية من الأتربة

"الأرصاد" تنصح باستخدامها.. أسعار الكمامات وبدائلها للحماية من الأتربة

بين الإطلاق والتأجيل.. القصة الكاملة لقمر "طيبة 1" المغادر للأرض اليوم

بين الإطلاق والتأجيل.. القصة الكاملة لقمر "طيبة 1" المغادر للأرض اليوم

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