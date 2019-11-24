قال الخبير الاقتصادي أحمد خطاب، إن مؤتمر أفريقيا 2019، والمؤتمرات الأفريقية السابقة التي نظمتها مصر، كلها مؤتمرات عالمية جرى تنظيمها بشكل رائع.

وأضاف خلال لقاء تلفزيوني في برنامج "اليوم"، المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن استضافة العاصمة الإدارية الجديدة لهذه المؤتمرات رسالة من الرئيس السيسي، مفادها أنها مستعدة لاستقبال مؤتمرات دولية، مع مدينة شرم الشيخ.

وحول مشروعات البنية التحتية، قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي بذل مجهودًا كبيرًا فيما يتعلق بهذه المشروعات، حيث جرى إنفاق أكثر من 4 تريليونات جنيه على مشروعات البنية التحتية، حيث جرى تدشين الكثير من الطرق الهامة، مثل طريق العاصمة الإدارية الجديدة، وتطوير طريق العين السخنة وطريق شرم الشيخ.

وأشار إلى أن هذا النوع من المشروعات أدى إلى تشغيل شركات مصرية كبيرة، لافتًا إلى أنها ستحفز المستثمرين الدوليين للاستثمار في مصر وفتح مدن جديدة للاستثمار.