بعد تحذير الصحة منه.. تعرف على دواعي استعمال عقار "جولمينتين"

قامت الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان، بضبط وتحريز ما قد يوجد في السوق المحلية والوحدات الحكومية من عقار جولمينتين Julmentin 2x 1 mg tab- مضاد حيوي لعلاج الالتهابات، تزامنا مع ذلك التحذير يستعرض "الوطن" خلال نقاط دواعي استعمال هذا العقار وفقا لما أقرته الوزارة.

- يقوم العقار بعلاج الجهاز التنفسي، كالتهاب اللوزتين والتهاب الجيوب الأنفية والتهاب الحلق والتهاب الأذن الوسطى.

- يقوم بمعالجة عدوي الجلد بالإضافة الأنسجة الرخوية كعدوي الجروح والحرق والدمل.

- يقوم بمعالجة عدوي الأسنان والأجهاض.

- يقوم بمعالجة حمى النفاس.

- يقوم أيضا بمعالجة العدوى في الجهاز البولي والقناة التناسلية كالتهاب المثانة والتهابات الكلية.