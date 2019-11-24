أصدرت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، منشور رقم 42 لسنة 2019، اليوم، طالبت بضبط وتحريز الكميات الموجودة في السوق المحلية والوحدات الحكومية، من عقار جولمينتين Julmentin 2x 1 mg tab- مضاد حيوي، لعلاج الالتهابات.

وشددت على اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية، لسحب كل التشغيلات من المستحضر، لمخالفته الاشتراطات الصحية.

وقال الدكتور حاتم البدوي سكرتير عام شعبة الصيدليات بالغرفة التجارية لـ"الوطن"، إن عقار جولمينتين، يعد واحدا من بدائل العقار "أوجمنتين Augmentin"، وأن سحبه من الأسواق لن يؤثر على المريض خاصة أن هناك أكثر مضاد حيوي لعلاج الالتهابات له نفس الخصائص والمادة الفعالة منهم "ايموكسكلاف E-Moxclav"، "أموكلاوين Amoclawin"، "هاي بيوتك Hibiotic"، "إيموكس E-Mox"، "كلافيموكس CLAVIMOX"، "ميجاموكس Megamox".

وكانت الإدارة، أوضحت أن القرار، جاء بناء على طلب الشركة المالكة للمستحضر، مع تسليم مندوب الشركة الأحراز، بعد أخذ التعهد اللازم، بعدم فض الأختام، إلا في وجود أحد مفتشي الصيدلة، مع الموافاة، بالكميات التي تم تحريزها، على أن يتم الإعدام بمعرفة لجنة، يكون أحد أعضاءها من مفتشي الصيدلة.