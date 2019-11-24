كوربين: سأتخذ موقفا محايدا من "البريكست" حال اختياري رئيسا للوزراء

قال جيرمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني المعارض اليوم، إنه سوف يتخذ موقفا محايدا حال إجراء استفتاء جديد بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، إذا ما أصبح رئيسا للوزراء.

ونقلت قناة "يورونيوز"، عن "كوربين" في مقابلة صحفية قوله "سوف أكون وسيطا نزيها، ولن انضم للدعاية لهذا الطرف أو ذلك خلال الاستفتاء القادم، والذى سيكون الرأي الأخير فيه للشعب البريطاني بشأن "البريكست".

وكان حزب العمال المعارض، قد أعلن يوم الخميس الماضي، اعتزامه التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق جديد للبريكست، على أن يطرح هذا الاتفاق على الناخبين البريطانيين في استفتاء ثان.