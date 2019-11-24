"الفضاء" المصرية عن تكلفة "طيبة 1": "الكيلو الواحد بـ35 ألف دولار"

كشف الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، سبب تأجيل إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1"، قائلًا إن الفني المتخصص في التغذية الكهربية لمنصة الإطلاق أعلن عدم جاهزيته، يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وأكد القوصي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، الذي يعرض عبر شاشة "صدى البلد": "إن صاروخ الإطلاق ليس له أي دخل بالموضوع، والقمر الصناعي الخاص بنا، والقمر الصناعي الإنجليزي ليس لهما علاقة بالأمر، وهما جاهزين تماما للإطلاق".

وأضاف أن مصر عندما أطلقت أول قمر صناعي في 2007 تأجل الإطلاق لمدة 5 أيام، وذلك بعدما أعطى قائد منصة الإطلاق الأمر بذلك.

وتابع أن القمر "طيبة 1" سينفصل عن الصاروخ بعد 34 دقيقة، وذلك على ارتفاع 250 كم: "القمر هيعيش حياته في القمر وياخد أكتر من يوم، لحد ما ياخد الارتفاع اللي هيستمر فيه لمدة 15 سنة، على ارتفاع 36 ألف كم".

ولفت إلى أن القمر الصناعي عندما يصل إلى الارتفاع المطلوب، تبدأ محطات التحكم في التعامل معه، والتأكد من عمل جميع أجزائه: "حيث يستمر الحوار بين محطة التحكم والقمر لمدة 3 أشهر، بعدها سنبدأ بتلقي خدمات الاتصالات التليفونية والإنترنت".

وشدد على أن إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1"، سيؤدي لإتاحة المكالمات التليفونية بين المواطنين في جميع الأوقات وإتاحة خدمة الإنترنت في جميع الأنحاء، لافتًا إلى أنه سيغطي جميع أنحاء مصر، وبعض الدول الأفريقية ومنها دول في حوض النيل، ومنطقة شمال إفريقيا، وبعض الدول العربية مثل سوريا والأردن وفلسطين.

وأشار إلى أن العمل استمر من أجل إطلاق هذا القمر لمدة 3 سنوات، لافتًا إلى أن الإمارات والجزائر وغيرهما من دول المنطقة تمتلك أقمارًا مماثلة، مشددًا على أن مصر تعتبر أول دولة تمتلك قمرًا خاصًا بالبث التليفزيوني وذلك في عام 1998.

وعن تكلفة الإطلاق، قال القوصي، إن الكيلو جرام الواحد من وزن القمر الصناعي يتكلف 35 ألف دولار، حيث يزن "طيبة 1" 5600 كجم، بالإضافة إلى وجود تكلفة متعلقة بالتأمين على القمر، ثم يجرى التأمين على القمر في مداره لمدة 15 عامًا.