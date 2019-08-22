أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرار جمهوري رقم 410 لسنة 2019، بتعيين الدكتور محمد عفيفي طه أحمد القوصي رئيسًا تنفيذيًا لوكالة الفضاء المصرية بدرجة وزير لمدة عام.

وأشرف القوصي على إطلاق أول قمر صناعي لمصر 2007، وشارك في وضع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية واللائحة التنفيذية الخاصة بها، فضلًا عن وضع مشروع قانون الفضاء المصري، ومشروع إنشاء مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية بالمدينة الفضائية بالقاهرة الجديدة والتي تم التخطيط المبدئي لها، لتحتوي على الأنشطة الفضائية بمصر.