حذرت الإدارة المركزية للشؤون الصيدلة التابعة لوزارة الصحة والسكان، خلال الفترة الأخيرة، من بعض الأدوية الشهيرة على رأسها عقار "زانتاك" و"راني"، وتعتبر هذه الأدوية بالنسبة للمواطنين "صديق لجيوبهم".

حالة من الجدل أصابت الشارع المصري فور الإعلان عن سحب هذه الأدوية خاصة بعد التقارير الدولية التى أصدرتها إدارة "الغذاء والدواء الأمريكية" أن بعض الأدوية التي تحتوي على مادة "رانيتيدين"، بما في ذلك بعض المنتجات المعروفة باسم دواء زانتاك يحتوى على شوائب سرطانية.

خرجت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بعد ذلك بعدة أسابيع معلنة بأنها قامت بإجراء اختبارتها التى أسفرت أن عقار "زانتاك" الشهير لا يتسبب في إصابة المرضى الذين يتناولونه بالسرطان.

وقامت الإدارة المركزية اليوم بالتحذير من عقار جولمينتين وطالبت الإدارة بضبط ما قد يوجد في السوق المحلية والوحدات الحكومية من عقار جولمينتين Julmentin 2x 1 mg tab- مضاد حيوي لعلاج الالتهابات.

وأكدت الإدارة في المنشور الذي حمل رقم 42 لسنة 2019، اتخاذ كل الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية لسحب كل التشغيلات من المستحضر لمخالفته الاشتراطات الصحية.

وقالت الإدارة إن ذلك القرار جاء بناء على طلب الشركة المالكة للمستحضر، مع تسليم مندوب الشركة الأحراز بعد أخذ التعهد اللازم، بعدم فض الأختام، إلا في وجود أحد مفتشي الصيدلة، مع الموافاة بالكميات التي تم تحريزها، على أن يتم الإعدام بمعرفة لجنة يكون أحد أعضائها من مفتشي الصيدلة.

وأشارت الإدارة إلى إرسال المنشور إلى كل شركات التوزيع لتجميد الأرصدة الموجودة من العقار، وارتجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشركة بكل المحافظات مع إبلاغ إدارة الصيدلة بمديرية الشؤون الصحية بكل محافظة بالأرصدة المرتجعة.