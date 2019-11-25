إصابة سائق بطعنة نافذة أثناء تدخله لفض مشاجرة بين والديه ببني سويف

أصيب سائق بطعنة نافذة بالبطن واشتباه نزيف بالبطن، على إثر تدخله لفض مشاجرة بين والديه داخل منزل الأسرة بعزبة شمس الدين التابعة لقرية إهناسيا الخضراء بمركز بني سويف، ونُقل لمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج، وحالته العامة سيئة.

تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا من العميد هشام فريد، مأمور مركز شرطة بني سويف، يفيد بتلقيه بلاغا من نقطة المستشفى التخصصي، باستقبال المستشفى لمصاب بطعنة في البطن يشتبه في كونها طعنة سلاح أبيض، ولا يمكن استجوابه.

بانتقال قوات الشرطة وضباط مباحث مركز شرطة بني سويف تبين أن المصاب يدعى " كريم.م.ا"، 38 عاما، مقيم بعزبة شمس الدين بقرية إهناسيا الخضراء دائرة القسم، سائق، وأن إصابته عبارة عن طعنة نافذة بالبطن واشتباه نزيف بالبطن، على إثر إدعاء مشاجرة مع اخرين.

وتبين من التحريات الأولية بقيادة الرائد أحمد عبد العظيم رئيس مباحث مركز شرطة بني سويف، حدوث مشادة كلامية بين المصاب ووالده والذي يعمل موظف بالوحدة المحلية، لتدخله لحل خلافات عائلية بين والده ووالدته، تطورت لمشاجرة بينهما، تعدى خلالها كلا منهما على الأخر بالضرب وأحداث إصابته.

وقال شقيق المصاب ويدعى "أحمد"، 23 عاما، ممرض حدثت مشادة كلامية بين والدي ووالدتي بسبب خلافات عائلية، تدخل شقيقي لإنهاء الخلاف بينهما، إلا أن المشاجرة تحولت ما بين شقيقي ووالدي، تعدى خلالها كلأ منهما على الآخر وحدثت الإصابات.

انتقلت قوة من مباحث مركز الشرطة إلى منزل والد المصاب وبضبطه أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين ابنه تطورت لمشاجرة، تعدى خلالها كل منهما على الآخر، ما أدى إلى إصابته بجرح في الرأس.

وتبين استخدام والد المصاب لسلاح أبيض "سكين " في الواقعة، وقام بإلقائها في أحد المصارف القريبة من المنزل.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وحُرر المحضر رقم 21656 جنح مركز شرطة بنى سويف، وتولت النيابة التحقيق.