ضبط أفراد الأمن الإداري بجامعة بني سويف، اليوم، حاصل على مؤهل جامعي، لاتهامه بكشف عورته أمام طالبات كلية التربية وعاملة بالكلية، أثناء تقدمه لدورة تخاطب بالكلية.

تلقى اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور قسم شرطة بني سويف، يفيد بتمكن الأمن الإداري بكلية التربية بجامعة بني سويف، من ضبط شخص لإتيانه أفعال خادشة للحياء داخل الكلية.

انتقل ضباط قسم بني سويف، حيث تم التقابل مع الأمن الإداري بكلية التربية علي باب الكلية من الخارج، وقدموا مذكرة مفادها أثناء مرور أفراد أمن الكلية تمكنوا من ضبط "أيمن ر. ع."، 38 عاما، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية وحالياً يعمل بدار خيري بمدينة نصر، مقيم بشارع 8 بني سويف الجديدة.

وتبين من مذكرة الأمن الإداري قيام المتهم بإظهار عورته أمام طالبتان، وعاملة بالكلية، كما تبين أنه بسؤال شهود الواقعة، قرروا أنهم أثناء تواجدهم أمام مدرج المحاضرات شاهدوا المتهم يقوم بإسقاط بنطاله وإتيانه أفعال خادشة للحياء، فقاموا بإبلاغ الأمن الإداري بالكلية، وتم ضبطه.

بمواجهة المتهم، أنكر ارتكابه الواقعة، وبرر تواجده بالكلية للاستعلام عن إجراءات التقدم للحصول على دبلومه التخاطب.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 6301 إداري قسم شرطة بني سويف.