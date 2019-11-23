بينهم طفلة.. إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي بني سويف

أصيب 5 أشخاص بينهم طفلة، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بحرى نفق أبو صالح، فى اتجاه القاهرة بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف، تم نقلهم إلى المستشفى.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الحادث حيث تبين أن المصابين وهم "فرغلي عبد المتجلي فرغلي" 65 سنة، مصابا باشتباه كسر الزراع الأيسر، "فيروز خالد عباس" 22 سنة، مصابة بكدمات بالظهر، "إسلام محمد كيلانى" 26 سنة، عامل، مصابا بسحجات وكدمات وطفلته "سما" سنة واحدة مصابة بكدمات بالجسم وجميعهم مقيمون بمحافظة سوهاج، "أحمد محمود أحمد" 42 سنة، محاسب ومقيم بحدائق القبة القاهرة، مصابا بكدمات وسحجات بالجسم.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.