حسن حسني عن مروجي شائعات وفاته: كل أسبوعين يموتوني.. ليه كده؟

أكد الفنان حسن حسني، أن شائعات وفاته أصبحت كثيرة خلال الفترة الحالية والماضية: "الشائعات دي بروفات وخايف لما يحصل وأموت ملاقيش حد".

وأضاف "حسني" خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "الحكاية" والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن تلك الشائعات تؤثر عليه نفسيا للغاية: "لقيت ولادي جايين الساعة 1 بالليل مخضوضين عليا جدا بسبب خبر موتي.. ليه يخض الأولاد وحبايبي وصحابي"، موضحا أنه لا يعلم من يقوم بترويج تلك الشائعة عليه: "ليه يعمل فيا كده أنا مأذتهوش ومعرفش هو مين أساسا وكل أسبوعين يموتني؟".

وأكد أن هناك عددا كبيرا من معجبيه يتهافتون للاطمئنان عليه من كافة دول العالم: "بيبان في صوتهم عايزين يطمنوا أني عايش وبقولهم أنا كويس وزي القرد أهو"، مشيرا إلى أنه يعمل حاليا على قراءة عدد من الأعمال الدرامية التي سيتم عرضها خلال موسم رمضان المقبل: "أنا قاعد بقرا شوية حاجات كدة وربنا يسهل".