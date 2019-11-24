طمأن الفنان القدير حسن حسني، الشعب المصري وجمهوره على حالته الصحية، مستنكرًا ما يتردد من وقت لآخر من شائعات بشأن وفاته، "لو شوفتوا منظر أبنائي وهما جايينلي امبارح الساعة 2 بالليل مخضوضين يصعبوا على الناس، أنا معرفش الأخبار دي بتيجي منين لأني مليش علاقة بالفيس بوك ولا عندي فكرة عنه خالص، أنا لا بقرأ الفيس بوك وليس لي صلة به".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة "DMC"، أن هاتفه ظل يرن منذ الأمس حتى الآن، حيث عكف الكثير من أحبائه على الاطمئنان عليه سواء من بيروت أو دبي، مستطردًا: "الشائعات دي مش مرة أو اتنين فقط، ده كل يوم شائعات بالشكل ده، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيعمل كده".

وتابع: "أنا مأذتهوش، طب ليه يعمل كده، قولي على إفادة واحدة استفادها، أذاني نفسيا ومعنويا وأذى ولادي، أنا راجل كافي خيري شري ومش بضر حد، لكل أجل كتاب، لما ييجي أجلي هموت وخلاص، التليفون من إمبارح بليل لحد دلوقتي ما سكتش، مستعد أروح لحد عنده أديله وردة وأقوله ابعد عني الله يسعدك".