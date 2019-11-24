انتشرت أمس عبر مواقع السوشيال ميديا شائعة وفاة الفنان حسن حسني، ولم تكن هذه الشائعة الأولى حول وفاة الفنان الكبير، هذا العام.

وقال حسن حسني لـ"الوطن"، "لا أعلم من وراء مثل هذه الشائعات السخيفة أكون جالس فجأه تنهال عليا اتصالات هل أنت بخير سمعنا خبر عن وفاتك شيء أصبح سخيف جدا ومقرف".

وأضاف: "موتوني هذا العام إلى الآن أربع مرات وأخشى أن تحدث وفاتي بالفعل ولا أحد يسأل عني ويعتقدها شائعة من كثرة الشائعات التي أكذبها يواصل أحب اطمئن محبيني وجمهوري وأصدقائي الذين حرصوا على الاطمئنان علي.. أنا الحمدلله بخير وبصحة جيدة.