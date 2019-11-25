الديهي يُعدد المشروعات القومية: معركتنا ضد أهل الشر طويلة ومستمرة

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أنه لا يوجد لدى الشعب المصري وطن بديل عن مصر، وليس أمامه سوى خوض المعركة للدفاع عن هذا الوطن، الذي هو مجموعة قيم ومبادئ وأخلاقيات وتضحية وفداء وعمل وحب وأغنية، وليس مجرد كلمات تدرس في كتب التاريخ، أو مجرد أغنية فقط، موضحًا أن أهل الشر دائمًا على غير وفاق مع الوطن، ويسعون للوصول لنقطة حرجة في هذا الوطن تؤدي في النهاية لتفكيك الدولة، وخلق وإنتاج شائعات على الدوام لخفض منسوب الأمل وإشاعة جو من الإحباط.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن المعركة في مصر الآن بين أهل الخير والشر، وأهل البناء وأهل الهدم، وهذه المعركة طويلة ومستمرة، ويقودها أناس ضحوا بأرواحهم من أجل بناء الوطن، وفي الجانب الآخر أهل الشيطان الذين يقفون حائلًا أمام المعمرين المخلصين لأوطانهم.

الديهي: ما يجري لتنمية شمال سيناء ملحمة وطنية

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقد اجتماعا مهما لمناقشة تنمية محافظة شمال سيناء، وأنه لأول مرة يتم ضخ مبالغ مالية بشكل غير مسبوق لتنمية شمال سيناء، حيث إن ما يجري في شمال سيناء ملحمة وطنية بكل ما تعنيه الكلمة، موضحًا أن محافظة شمال سيناء هي المحافظة التي اكتوت بنار الإرهاب والتي وقف أهاليها بجوار الجيش والشرطة لحصار ومحاصرة الإرهاب، والجميع يعزف لحنا واحدا هو تنمية هذه المنطقة.

وأشار إلى أن الحرب على الإرهاب دائمًا ما كانت تبدأ بالمواجهة الخشنة الصلبة الأمنية، بينما الآن هناك مواجهة شاملة للإرهاب في القلب منها تحقيق التنمية لتغيير طبيعة هذه المنطقة، مخاطبًا المسؤولين وخاصة عن تنمية شمال سيناء: "تعلموا من الرئيس مراقبة المشروعات التي تتم، تعلموا كيف يراقب ويتابع ويحاسب".

الديهي عن مدينة الروبيكي: هو ده الإصلاح الحقيقي

من ناحية أخرى، أكد الإعلامي، أن منطقة سور مجرى العيون كانت سُبة في جبين مصر والقاهرة التاريخية، كما عرض صور لمنطقة سور مجرى العيون العشوائية، قائلًا: "دى الصورة يا مصريين اللي كانت عليها صناعة ودباغة الجلود في مجرى العيون، في منطقة يفترض أنها منطقة أثرية لها وضع تاريخي، صناعة عشوائية ملوثة للعين والسمع والبيئة وكل شيء، لا يليق بيئيًا ولا صحيًا".

وأوضح أنه طبقًا للمخطط العام والخطة العاجلة للدولة، ومتابعة الرئيس السيسي نفسه، تم نقل الصناع من هذه المنطقة لمنطقة تليق بصناعة ودباغة الجلود في مصر، وهي مدينة الروبيكي، أحدث مدينة جلود في المنطقة، مؤكدًا أن حجم الاستثمارات الصناعية بمشروع مدينة الروبيكي نحو 2.5 مليار جنيه، كما تبلغ حجم الصادرات الصناعية من 100 إلى 150 مليون دولار سنويًا، و يوفر 10000 فرصة عمل مباشرة، و25000 فرصة عمل غير مباشرة، وتبلغ نسبة الزيادة في إنتاج مدينة الروبيكي 40% مقارنة بمنطقة سور مجرى العيون، مشددًا على أن مصر بها مشروعات صناعية متكاملة لم ترها مصر من قبل، ونحن أمام تغيير نوعي في طريقه التفكير.

"الديهي" يطالب بتنظيم رحلات للطلاب والشباب وأئمة المساجد للمشروعات القومية

وناشد الإعلامي ، وزراء التعليم والتعليم العالي، والأوقاف، والشباب والرياضة، بتنظيم زيارات للطلاب والأئمة والدعاة والشباب بمراكز الشباب للمشروعات القومية التي يتم إنجازها، مضيفًا: "خلوا الشباب والطلاب والأئمة يعرفوا ما يحدث وينقلوا للمواطنين، نشوف بعنينا أحسن ما نسمع من الإعلام"، كما ذكر أن كلمة إنجازات تغضب أهل الشر وأعداء مصر، وسوف يستمر في ترديدها خلال تقديمه لحلقات برنامجه، حيث سيتحدث يوميا عن الإنجازات.