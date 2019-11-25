قالت الفنانة مي سليم إن دورها في مسلسل "حواديت الشانزلزيه" يعد صدمة حضارية: "قلت لهم هتخلوني البت الشيك قالولي لا انتي هتعملي فوطنة.. وكان بالنسبة لي تحدي كبير وقعدت ذاكرت لحد ما عملتها صح".

وأضافت "نصار" خلال استضافته ببرنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على فضائية "ON E"، أنها قد استفادت من الأفلام القديمة في العديد من الألفاظ والمصطلحات: "تفصيلة الشخصية كانت مني أكتر ومكنتش عايزة أبقى شبه حد"، موضحة أن نتيجة دورها في العمل الفني مفرحة.

وأكدت أن شركة "سينرجي" قد ساعدت العاملين على ذلك العمل الضخم بأدوات عدة ولفترات طويلة: "كل تفصيلة في المسلسل ساعدتنا أن كل واحد يحاول بكل أدواته أنه يحطها في الشخصية اللي بيعملها"، مشيرة إلى أن التنقل في الشخصية التي جسدتها في العمل سيبهر الجميع: "اللي هيتفرج على المسلسل هيستمتع بشخصية فوطنة فيها نقلات تخض المشاهد".