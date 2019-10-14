مي سليم تنشر فيديو لها من كواليس حواديت الشانزليزيه

نشرت الفنانة فيديو من كواليس مشاركتها في مسلسل "حواديت الشانزليزيه" وذلك عبر حسابها الشخصي على إنستجرام.

وظهرت مي سليم في الفيديو مرتدية فستانا وبرنيطة، وقالت: "استنوا فٌتنة في مسلسل حواديت الشانزليزيه".

ومسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة إياد نصار وإنجي المقدم ومي سليم وداليا مصطفى وأماني كمال وسارة عادل، وكتبه أيمن سليم ونهى سعيد ويخرجه مرقص عادل.

وتدور أحداث المسلسل في فترة الخمسينيات ويتناول فكرة الجمال والقبح في هذه الفترة بشكل فلسفي وسيٌعرض خارج السباق الرمضاني، حسبما أكد بطل الفيلم إياد نصار في تصريحات تلفزيونية له.