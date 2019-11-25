تمثل جدة الطفل أماني في شربين بمحافظة الدقهلية اليوم، المتهمة بضربها والصادر ضدها حكم بالحبس 3 سنوات أمام محكمة استئناف شربين للنظر في استئناف الحكم، وذلك بالتوازي مع نظر محكمة الأسرة طلب نقل حضانة الطفلة إلى جدتها للأب.

وصدر الحكم من محكمة شربين، على "صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف، 40 عاما" المتهمة بضرب حفيدتها "أماني محمد سمير 4 أعوام، من قرية بساط كريم الدين" بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة ضرب المجني عليها في القضية رقم 15098 لسنة 2019 جنح شربين، بعد أن كشفت تحقيقات النيابة العامة "أن الطفلة أماني عادت إلى والدها، بعد وفاة شقيقاتها جنة، وبها آثار تعذيب وكى بمنطقة أعضائها التناسلية وعلى ظهرها وفى أماكن متفرقة من جسمها وتم إيداعها مستشفى شربين للعلاج وتبين للنيابة العامة وجود آثار التعذيب على الطفلة كما حدث مع شقيقتها الصغرى والتي توفيت بسبب التعذيب المتواصل والوحشي للجدة أثناء حضانتها لهما".

وأجلت محكمة الاستئناف أولى الجلسات لامتناع محاميها الحضور مع المتهمة والتي جرى نقلها بعدها إلى مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالعباسية، لعمل تقرير عن حالتها العقلية والنفسية عن مدة 6 شهور قبل شهر سبتمبر الماضي، وفقا لما قررته محكمة جنايات المنصورة خلال محاكمة المتهمة في قضية تعذيب الطفلة جنة والذي أفضى إلى موتها.

وقال أشرف ياسين، محامي أسرة الطفلتين أماني وجنة، إن محكمة الأسرة بشربين ستنظر اليوم أيضا طلب جدة الطفلة لوالدها ضمها إلى حضانتها، بعد الحكم الصادر ضد الجدة للأم حسب القانون.

كان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى شربين بوصول الطفلة جنة محمد سمير، 5 أعوام، ومقيمة بقرية بساط كريم الدين التابعة للمركز، مصابة بحروق في أعضائها التناسلية بالإضافة إلى كدمات وتورم شديد بالقدم وتم نقلها لمستشفى المنصورة الدولي.

وبانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ وبسؤال جدها لوالدها اتهم جدتها لوالدتها القيام بذلك والتعدي على حفيدتها عن طريق تسخين آلة حادة وكيها بالمنطقة الحساسة في أعضائها التناسلية وظهرها.

فيما تبين من التحريات أن الطفلة وشقيقتها الكبرى "أمانى" 6 سنوات، من أبوين كفيفين وانفصلا منذ أربع سنوات، وانتقلت الطفلتان إلى حضانة الجدة بحكم قضائي لصالحها منذ 10 شهور فقط، وبتقنين الإجراءات تم ضبط الجدة المتهمة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 14167 لسنة 2019 جنح شربين، وبالعرض على النيابة العامة اعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة على سبيل التأديب للطفلة وقررت النيابة إحالة الطفلة للطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات .