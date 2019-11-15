"جنة" جديدة وقعت ضحية للتعذيب، حيث أصيبت طفلة بإصابات كي بالنار وضرب في أماكن متفرقة في الجسم، بمحافظة الدقهلية، ووصلت إلى مستشفى شربين المركزي، وذلك بعدما تعرضت للحرق والتعذيب في أماكن متفرقة بجسدها، على يد والدتها ووصلت للمستشفى في حالة إعياء، وادعاء ضرب من آخرين.

واحتجزت نيابة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية الأم المتهمة، والتي بررت فعلتها بأنها أرادت منع ابنتها من الذهاب مرة أخرى إلى أهل زوجها المحبوس حاليا على ذمة قضية مخدرات، واعترفت أنها سخنت آلة حادة "سكين" ووضعتها على قدميها حتى لا تذهب إلى هناك مرة أخرى، ولما رأتها عمتها بهذه الحالة أخذتها إلى مستشفى شربين لعلاجها.

الدكتور مدحت رمضان، أستاذ القانون الجنائي، قال إن عددًا من السيناريوهات القانونية يمكن حدوثها في هذه القضية، لافتًا إلى أن الأم ربما تواجه اتهامًا بتعمد الضرب والإيذاء لطفلتها الصغيرة، وهي جنحة حددت المادة 241 من قانون العقوبات عقوبتها.

السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات أقصى عقوبات السيناريو الأول

وأضاف لـ"الوطن" أن المادة 241 تنص على أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، وهي العقوبة التي يرى أستاذ القانون الجنائي أنها الأنسب لقضية الطفلة "جنة"، بسبب قصدها ضربها وإيذائها واستخدام آلة حادة "سكين" في التعذيب.

السجن 10 سنوات ينتظر والدة جنة حال إصابتها بعاهة مستديمة

وأوضح رمضان أن السيناريو الثاني متمثل في حالة حدوث عاهة مستديمة لدى الطفلة نتيجة الضرب والتعذيب، وهي جناية حددت المادة 240 من قانون العقوبات عقوبتها، والتي تنص على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنيوات.

ولفت أستاذ القانون الجنائي إلى أن الفقرة الثانية من المادة 240 تقول إنه إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات، وهو ما ينطبق على حالة والدة جنة، حال حدوث عاهة مستديمة للطفلة.