قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية إنّ هناك ارتفاع في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي، فضلا عن رياح نشطة على المناطق المكشوفة، نتيجة وجود منخفض جوي في البحر المتوسط، والرياح تكون جنوبية غربية، وتصل درجات الحرارة إلى 30 درجة.

وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنّ الرياح يصاحبها أتربة خاصة على الجهة الغربية ومناطق الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، وأنّ المنخفض الجوي يتحرك سريعا اليوم، والغد تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية، وتتراوح بين 27 و28 درجة.

وتابع أنّ الخريف هو فصل التقلبات الجوية، وعلى المواطنين متابعة النشرة الجوية يوميا، لافتا إلى منع الأنشطة البحرية في البحر المتوسط بسبب اضطراب في حركة الملاحة.