بدأت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" برئاسة المهندس ياسر فؤاد بهنس رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب، بتنظيم حملات للسلامة بمواقع العمل خلال الفترة من 24 – 25 /11 /2019، للتوعية بضرورة القيادة الآمنة والسلامة المهنية، والتحكم وإدارة مخاطر الأعمال، وقواعد الحفاظ على الحياة ومخاطر العمل، وخطورة التعامل مع الغاز الحي.

وشملت الحملة التي قادها رئيس الشركة، وبمشاركة ممثلين عن الإدارة العليا جولات ميدانية لمواقع العمل وتضمنت حوارات ومناقشات مفتوحة بين العاملين وفريق الإدارة تتعلق بسلوكيات العمل الآمنة بالإضافة إلى تنظيم وقفة للصحة والسلامة .

يأتي ذلك، في إطار سعي وزارة البترول والثروة المعدنية، لتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية حفاظًاعلى الأرواح والممتلكات في شركات القطاع وستعداداً لعقد يوم السلامة لعام 2019 المقرر تنفيذه الخامس من ديسمبر المقبل، وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول.