كشف تقرير تلقاه طارق الملا، وزير البترول، حول أهم نتائج الأعمال التى تحققت «من يوليو إلى سبتمبر» 2019/2020، أن كمية الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز خلال هذه الفترة بلغت 19.6 مليون طن بانخفاض 5.2% عن الفترة المماثلة من العام السابق، حيث بلغ استهلاك المنتجات البترولية حوالى 7.5 مليون طن بنقص 5.7% عن الفترة المماثلة من العام السابق، لانخفاض استهلاك بنزين 80 بنسبة 9.5%، وارتفاع معدل استهلاك بنزين 92 بنسبة 4%، وكذلك بنزين 95 بـ74% لتحول شريحة كبيرة من مستخدمى السيارات لاستخدام بنزين 95 بديلاً عن 92 لتقارب سعرهما، وانخفاض استهلاك السولار بنسبة 3.5%.

انخفاض فاتورة الاستيراد 13% بسبب الأسعار العالمية

وأوضح التقرير أن صادرات قطاع البترول من الزيت الخام والغاز المسال والمنتجات البترولية والبتروكيماوية بلغت خلال هذه الفترة حوالى 2.42 مليار دولار، مقابل 2.87 مليار، ورغم زيادة الصادرات 2.1% فقد انخفضت 15.7% لانخفاض الأسعار العالمية لبعض المنتجات، فيما بلغت قيمة الواردات من الخام والمنتجات البترولية خلال هذه الفترة حوالى 2.7 مليار دولار، بانخفاض 13% رغم زيادة الكميات المستوردة بنسبة 0.4% لانخفاض الأسعار العالمية لبعض المنتجات.

ولفت التقرير إلى أن استهلاك الغاز بلغ أكثر من 12 مليون طن بحوالى 62.3% من إجمالى الاستهلاك المحلى، بانخفاض 4.9% عن الفترة المماثلة من العام السابق لنقص استهلاك محطات الكهرباء من الغاز 6%.

وأشار إلى أنه جرى فتح 3 مراكز توزيع بوتاجاز جديدة لأسطوانات البوتاجاز بكفر الشيخ والشرقية والبحيرة، ليبلغ إجمالى مراكز توزيع البوتاجاز 3052، بجانب توصيل الغاز الطبيعى إلى 305.5 ألف وحدة سكنية خلال هذه الفترة.