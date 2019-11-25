في إطار احتفال المركز القومي لثقافة الطفل باليوم العالمي للأراجوز، يوم الخميس المقبل، والذي يأتي ضمن احتفالات أعياد الطفولة التي يقيمها المركز بالحديقة الثقافية للأطفال بشارع قدري بالسيدة زينب، أعلن الكاتب محمد ناصف، رئيس المركز، عن أن فنان العرائس الشهير محمد قطامش، أوشك على الانتهاء من تصميم وتنفيذ العرائس العملاقة (عرائس كرنفالية) لتكون جاهزة للمشاركة في احتفالية ومهرجان الأراجوز والعرائس التقليدية التي ستقام بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأراجوز، حيث تسير العرائس العملاقة في مسيرة بحارة أبو الدهب بمصاحبة موكب كبير يتضمن 100 لاعب للأراجوز يحملون عرائسهم وخلفهم العرائس العملاقة، ومنها واحدة بملابس الفنان الراحل محمود شكوكو؛ رائد فن الأراجوز في مصر، تكريما له على دوره الكبير في شهرة هذا الفن الشعبي وتقديمه على مسارح حفلات أضواء المدينة وحفلات التليفزيون المصري في بداية السبعينات من القرن الماضي، وعروسة أخرى بملابس الأراجوز المصري.

وأضاف "ناصف" أن الأطفال من رواد الحديقة والمدارس المحيطة قد شاركوا في صنع 100 عروسة أراجوز، وذلك من خلال ورشة إنتاج لتعليم صنع عروسة الأراجوز من الفوم، صاحبها تقديم معلومات عن هذا الفن بهدف الحفاظ عليه من الاندثار، وبمشاركة مجموعة من الفنانين من الحديقة ومن الخارج منهم جيهان موسى، ريهام جمال، الفنان أحمد جابر، الفنان يوسف مغاوري، الفنان أحمد فتحي، وإشراف الفنان ناصر عبد التواب مخرج الاحتفالية ولاعب العرائس الشهير.