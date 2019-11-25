أحبطت الإدارة العامة لجمارك مطار الغردقة الدولي، برئاسة سلطان صالح مدير الجمرك، محاولة تهريب كمية من السجائر والشيش الإلكترونية وأدوات ومستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الأوكرانية القادمة من كييف، اشتبه المفتش محمد علي فايد، في راكبة أوكرانية الجنسية.

وبالعرض على هشام شرارة، مدير إدارة تفتيش الركاب، قرر تمرير الأمتعة الخاصة بالراكبة على جهاز الفحص بأشعة الإكس راي، بمعرفة محمد حداد مسؤول قسم الفحص بالأشعة.

وقرر سلطان صالح، مدير الجمرك، تشكيل لجنة من أحمد عبد الخالق، وأحمد رسمي مأموري الجمرك، في حضور عبدالمحسن عبده رئيس قسم الأمن الجمركي، وأسفر التفتيش عن وجود 600 عبوة بها سجائر وشيش إلكترونية وأدوات ومستحضرات تجميل مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبها الشخصية.

وجرى جرد المضبوطات بمعرفة محمود رفعت ومحمد رشاد الفولي مأموري الجمرك، وقدرت التعويضات الجمركية المستحقة بحوالي 100 ألف جنيه.

قرر أحمد الصباح، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 22 لسنة 2019، تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.