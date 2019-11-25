قال قائد عمليات بغداد الفريق ركن قيس المحمداوي، اليوم، إن القوات الأمنية لا تستخدم الرصاص الحي في التعامل مع المتظاهرين، بل تأخذ تشكيلات دفاعية فقط، مضيفا في تصريحات خاصة لقناة "العربية الحدث"، إن "هناك عناصر تستغل الوضع الأمني لإثارة الفتن"، لافتًا إلى أنه "تم اعتقال بعض المتظاهرين الذين قاموا بالاعتداء على مجموعات أمنية بالأمس".

وأشار المحمداوي، إلى أن "القوات الأمنية العراقية لا تعبر الخطوط الفاصلة بينها وبين المتظاهرين"، موضحًا أن "هناك مجموعات مخربة تسعى إلى غلق الجسور بالقوة وتهديد أمن المواطنين".

إصابة 11 شخصا جراء استهداف مجموعة خارجة عن القانون لقوات الأمن

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق، اللواء عبدالكريم خلف، إصابة 11 شخصًا جراء استهداف من أسماهم مجموعة خارجة على القانون لقوات الأمن برمانة يدوية وقنابل حارقة بمنطقة حافظ القاضي في بغداد، موضحا أن القوات الأمنية اعتقلت خارجين على القانون وما زالت تلاحق تلك المجموعات المخربة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء "الشرق الأوسط".

وشهدت العاصمة العراقية "بغداد"، منذ أمس الأحد، اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين، وسط عمليات كر وفر نجحت خلالها قوات الأمن في استعادة جسر الأحرار، ودفع المتظاهرين إلى ساحة الوثبة القريبة من جسر السنك.

وتهز الاحتجاجات بغداد وبعض مدن جنوب العراق، مطالبة بـ"إسقاط النظام" وإجراء إصلاحات واسعة، ويتهم المحتجون الطبقة السياسية بـ"الفساد" و"الفشل" في إدارة البلاد، وقتل نحو 350 شخصا، غالبيتهم متظاهرون، منذ بدء موجة الاحتجاجات في الأول من أكتوبر الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".