قال الفنان عبدالرحيم حسن، إنه شارك في مسلسل "ممالك النار" بعد اختياره عن طريق شركة الإنتاج التي كانت تبحث عن ممثلين مصريين لأداء عدد من الأدوار بالعمل، لافتا إلى أن المسلسل جرى تصويره في تونس.

وعن تقديم مسلسل تاريخي بهذا الحجم، قال "حسن" لـ"الوطن"، إنه على مدار سنوات كان الجانب العثماني يعمل على تمجيد نفسه، رغم أن تاريخهم الحقيقي ملئ بالدماء حتى فيما بينهم، وحينما جاء الغزو العثماني لمصر ارتكب مذابح لم يراها الشعب المصري في تاريخه مع أي احتلال آخر، تحت ادعاء "راية الإسلام"، وفقا له.

وأوضح أن المسلسل حافظ على الحيادية واستعرض تاريخ المماليك ما لهم وما عليهم، وعن شخصية "طومان باي" قال إنه بالفعل كان قريب من المصريين وتربى منذ طفولته في بيوت البسطاء المصريين، ويؤكد أن ذلك هو السبب الحقيقي لمشاركته في المسلسل، لعرض الوجه الحقيقي للمرحلة العثمانية التاريخية.

حقق مسلسل "ممالك النار" بطولة النجم خالد النبوي نجاحا كبيرا بعد عرضه بشاشات التلفزيون، وتصدر مؤشرات البحث بموقع "جوجل"، كما تصدرت تدوينات تتحدث عنه قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر، منذ عرضه 17 نوفمبر الجاري.

تدور أحداث المسلسل في إطار تاريخي حول الحقبة الأخيرة لدولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين في القرن الـ16، لتنضم الدول المصرية والشامية إلى الدولة العثمانية.

وجسد حسن دور "الطبيب عبد الكريم الحسيني" في مسلسل "ممالك النار"، وشارك بالعمل عددا من الفنانين بالدول العربية، بجوار فنانين مصريين استطاعوا لفت أنظار الجمهور منذ عرض الحلقات الأولى من المسلسل.

يذكر أن مسلسل "ممالك النار"شارك به مجموعة كبيرة من فنانين الوطن العربي مثل "محمود نصر، عبد المنعم عمايري، رشيدة عساف ومنى واصف"، والمسلسل من تأليف الكاتب محمد سليمان عبد المالك ومن إخراج بيتر ويبر.